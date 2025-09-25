Al via da oggi su Rai 1 La ricetta della felicità serie sull' amicizia con Lucia Mascino e Cristiana Capotondi in quattro prime serate
La ricetta della felicità è un’aspirazione: non si può essere sempre felici, però ogni tanto si può essere felici. E lo racconta la serie che prende il via stasera, intitolata proprio La ricetta della felicità. È una storia di rinascita e amicizia al femminile, diretta da Giacomo Campiotti, e vede protagoniste Lucia Mascino e Cristiana Capotondi. A loro il compito di raccontare come la vita possa sorprendere anche quando sembra crollare tutto. Dove e quando va in onda La ricetta della felicità. Oggi, giovedì 25 settembre, alle 21.30 su Rai 1 va in onda la prima puntata della serie, che si compone di 8 episodi, per quattro prime serate. 🔗 Leggi su Amica.it
