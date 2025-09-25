Al via da CoopFi ad Arezzo Via Amendola | attesi oltre 200 partecipanti tra atleti amatori e giovani
Arezzo, 25 settembre 2025 – . Al termine ristoro ricco e premi firmati Coop e Decathlon. Tutto pronto per la quinta edizione della Corsa Coop.Fi, in programma domenica 28 settembre con partenza alle ore 9:30 dal Centro Commerciale Coop.Fi di Arezzo. L'edizione 2025 presenta importanti novità, a partire dal nuovo percorso pianeggiante disegnato in seguito ai lavori nell'area dell'ex Campo Scuola. Il tracciato cittadino sarà ripetuto due volte e toccherà alcune delle principali vie urbane. Il percorso completo: Partenza Via Amendola Coop. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: coopfi - arezzo
