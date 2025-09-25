Al Teatro Rosmini di Borgomanero Matrimoni in vista

"Nuovo Teatro Lilliput" si esibirà a Borgomanero, venerdì 3 ottobre alle ore 21, al Teatro Rosmini (Via Fornari 16) con la commedia brillante e divertente "Matrimoni in vista", scritta da Giancarlo Buzzi con un cast di personaggi alcuni dei quali noti nell'ambito culturale novarese, tra cui lo.

BORGO LIVE AID FOR GAZA Sabato 4 ottobre – Musica no stop dalle 17 alle 23 Teatro Rosmini - via P. Fornari, 16 – Borgomanero Un evento nato per non restare indifferenti di fronte alla più grave crisi umanitaria del nostro tempo. Sul palco si alterneranno

