Al ristorante mi hanno addebitato un sovraprezzo per ‘il tempo di tranquillità’ dicendo che dovevo pagare il privilegio di essere quasi da solo | lo sfogo su Reddit
Ne abbiamo visti di s ovrapprezzi applicati al conto finale per servizi e di dibattiti social tra chi li trova giutificati e chi no, ma mai ci eravamo imbattuti in una storia come quella raccontata da un utente Reddit, in perfetto anonimato e dunque – come accade sempre quando si tratta di testimonianze sulla piattaforma – da prendere con il beneficio del dubbio. La riporta il New York Pos t a firma Brooke Steinberg. L’utente si trovava in un ristorante quando si è visto addebitare un “sovrapprezzo tempo di quiete” — aggiunto prima della mancia — con la giustificazione che il locale in cui aveva cenato era praticamente vuoto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ristorante - addebitato
Continua la saga del Trombone. Nuova puntata. Un paio di anni fa Renato Schifani venne ripreso per aver sforato di pochi euro la cifra del rimborso: 19 euro in più al ristorante, 20 in più in albergo, gli furono detratti dal suo conto. “Lesa maestà”. Come avevan - facebook.com Vai su Facebook
Ristoranti e supplementi "insoliti": il caso del piatto diviso è davvero legale? - Dal taglio torta al piatto diviso: quali supplementi sono legali nei ristoranti? Secondo tgcom24.mediaset.it