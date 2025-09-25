Al Museo della Scienza sfila la voglia di essere libere davvero
Musa errante e splendente che rincorre sogni e libertà in un viaggio che conduce fino alla dolcezza. È la donna della collezione Spring-Summer 2026 “ Boho Dream ” di “ Miss Bikini Luxe ”. Protagonista di un racconto in musica tra i chiostri del Museo Nazionale della Scienza sulle note mai così appropriate di una “Carmen” che coglie nel segno e della romantica “Vie en rose”, alternate da melodie che hanno rievocato i caffè parigini al tramonto e le notti in Costa Azzurra al profumo di mare e vino. Un sottofondo che ben ha esaltato il mondo “boho-chic” delle due stiliste Alessandra e Francesca Piacentini, ideatrici di abiti leggeri come soffi d’aria e costumi ricchi di dettagli preziosi che "accompagnano la donna dall’alba al tramonto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
