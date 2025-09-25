Arezzo, 25 settembre 2025 – Al Museo del Cassero torna il progetto inclusivo “Vorreiandarealmuseo” per un “patrimonio culturale” accessibile a tutti Torna al Museo Il Cassero per la Scultura italiana dell'Ottocento e del Novecento “Vorreiandarealmuseo”, il programma specifico pensato per un pubblico con disabilità e bisogni specifici. Il progetto, giunto alla sua quinta edizione, prenderà il via a ottobre 2025 per concludersi a maggio 2026, portando anche importanti novità, il coinvolgimento attivo delle scuole, con l'obiettivo di rendere la cultura sempre più inclusiva. Il programma, presentato dall'Assessore alla Cultura Giacomo Brandi e dalla Direttrice del Museo Federica Tiripelli, si avvale del contributo della Fondazione CR Firenze che conferma il proprio impegno nell'ambito della filantropia nel territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

