Al Mumac si celebrano le giornate europee del patrimonio con Architetture | l’arte di costruire intrecciando storia ingegno paesaggio e acqua
Sabato 27 settembre alle ore 18:00, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, si terrà, presso il MUMAC, il convegno “Architetture d’Acqua”, un incontro pensato per ripercorrere due straordinarie opere dell’ingegneria idraulica in Campania: l’Acquedotto Augusteo del Serino, eccellente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: mumac - celebrano
Tornano le GEP, Giornate Europee del Patrimonio - Il Museo Multimediale delle Acque Campane, MUMAC, realizzato dall’Associazione Terre di Campania APS, celebra il tema “Architetture: l’arte di costruire” intrecciando storia, ingegno, paesaggio e ... Scrive lapilli.eu
Giornate europee del patrimonio, un fine settimana tra i tesori dell’arte e dell’architettura - Il tema dell’edizione 2025 è dedicato all'importanza del costruire ... intoscana.it scrive