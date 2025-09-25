Al Mercato Albinelli si rinnova l’impianto di raffrescamento e ricambio d’aria
Prendono il via in questi giorni i lavori di ammodernamento dell’impianto adiabatico del Mercato Albinelli, nel centro storico di Modena, che consentiranno un miglioramento del confort all’interno del mercato con un nuovo sistema di raffrescamento e ricambio d’aria.L’intervento, del valore di 100. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: mercato - albinelli
Torna il 'Cotechino Day': il 14 agosto la tradizione si rinnova al Mercato Albinelli
Tutto esaurito al mercato Albinelli. Il ’Cotechino day’ fa il pieno : "Una tradizione irrinunciabile"
VIDEO | “Il Mercato in-forma”: salute e prevenzione dell'Alzheimer all’Albinelli
Domenica 28 Settembre “Acetaie Aperte” al Mercato Albinelli Dalle 10 alle 15.30 Degustazioni gratuite di Aceto balsamico con l’Acetaia Monari Federzoni Shop aperto e ?per chi acquisterà dei prodotti avrà uno sconto che potrà utilizzare presso il ristorant - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, mercato: coach Menetti rinnova con Reggio, Tonut a Venezia - Conclusa la stagione con la cocente sconfitta in finale playoff, l’allenatore prolunga con la Grissin Bon. Lo riporta panorama.it