Al lavoro per tutelare le imprese italiane nelle scelte dell’Europa

Il comparto tessile pratese sotto la lente di Francesco Torselli, Europarlamentare FdI, che partecipa oggi a QN Distretti. "Il distretto tessile di Prato – afferma Torselli – rappresenta un’eccellenza europea, non solo per la qualità dei suoi prodotti ma per la capacità di coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità. In un momento in cui l’Europa impone nuove normative ambientali, è fondamentale che queste non si trasformino in un fardello insostenibile per le nostre PMI, ma in un’opportunità di crescita. Una prima vittoria in questa direzione è arrivata con il rinvio dell’entrata in vigore della responsabilità estesa del produttore: un segnale importante che dimostra come, se ascoltati, i territori possono incidere sulle scelte europee. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

