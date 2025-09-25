Al ladro al ladro | 94enne tenta di bloccare il truffatore ma viene percosso e rapinato

Bagnacavallo (Ravenna), 25 settembre 2025 - E’ ritenuto responsabile della truffa del ‘falso carabiniere’ ai danni di un ultranovantenne, l'uomo italiano di 41 anni, arrestato ieri a Bagnacavallo dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo. Il deprecabile episodio si è verificato nel pomeriggio quando un 94enne del posto è sceso in strada ed ha iniziato ad urlare ‘al ladro, al ladro’. Le sue urla hanno immediatamente attirato l’attenzione dei vicini di casa che si sono prodigati per fornirgli assistenza. Una volta accertato che era stato appena derubato e percosso, uno dei vicini ha immediatamente chiamato il 112. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

