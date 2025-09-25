Al concertone in Piazza del Popolo anche il 16enne cesenate di ' Io Canto Generation'

Tra personaggi del calibro di Trigno di Amici, Stash dei The Kolors e Michele Bravi, che di esibiranno domenica 28 settembre in piazza del Popolo nel concertone organizzato da Studio Delta Live, ci sarà anche un cantante di Cesena. Si tratta di Filippo Rigoni, il talentuoso 16enne cesenate, che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

