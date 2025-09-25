Al compleanno della madre in elicottero il divano lavato | le mosse di Ragnedda dopo il femminicidio di Cinzia Pinna
Emanuele Ragnedda era volato in elicottero al compleanno della madre dopo aver ucciso con diversi colpi di pistola, non ricorda neanche quanti, Cinzia Pinna, la donna scomparsa nella notte tra l’11 e il 12 settembre tra Arzachena e Palau e ritrovata cadavere mercoledì nei campi della sua tenuta. Ammazzata senza un motivo, al momento: gli investigatori e gli inquirenti, infatti, non hanno ancora ottenuto dall’ imprenditore nel settore dei vini, 41 anni, un movente per il femminicidio della 33enne. Potrebbe farlo nell’ udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari Marcella Pinna, in programma venerdì nel carcere di Nuchis, dove l’uomo è rinchiuso dopo aver confessato di aver ucciso la donna che frequentava saltuariamente da qualche tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
