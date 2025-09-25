Al collega Magi il Premio cultura e giornalismo

Assegnato domenica il prestigioso Premio Porto Venere cultura arte spettacolo e giornalismo 2025 al collega de 'La Nazione', Marco Magi. Nella motivazione scritta dal poeta e saggista Mauro Montacchiesi, è stato sottolineato come Magi "racconti con rigore e sensibilità la realtà quotidiana del territorio, offrendo al lettore uno sguardo lucido ma empatico, penetrante ma misurato". E poi ancora come "la sua scrittura sappia aprirsi anche alla profondità degli eventi culturali, con intelligenza analitica e passione narrativa" e "il premio alla carriera sia un sentito riconoscimento al suo stile chiaro, etico e partecipe".

