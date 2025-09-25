Al Castello D’Alagno prende il via la seconda edizione di Una Somma di Libri

Sabato 27 settembre 2025, alle ore 17:00, il Castello D’Alagno di Somma Vesuviana aprirà le porte alla seconda edizione di Una Somma di Libri, la rassegna letteraria che conferma la città come punto di riferimento culturale dell’area vesuviana. L’iniziativa, promossa da Cartolibromania e Cultura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

