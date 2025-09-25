Al Carcere Borbonico la mostra Irpinia al femminile celebra le donne nell’arte di Lenzi e Martelli
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, sabato 27 settembre alle ore 18.30, il Carcere Borbonico di Avellino ospiterà l’inaugurazione della mostra “Irpinia al femminile. Le donne di Michele Lenzi e Achille Martelli”, un omaggio alle figure femminili nell’opera di due tra i più. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
