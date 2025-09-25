Akanji Inter è lui l’eccezione del mercato nerazzurro | il motivo

Akanji Inter, le ultime sul nuovo difensore centrale nerazzurro arrivato dal Manchester City nel calciomercato estivo. I dettagli. Se per molti dei nuovi arrivi l’inserimento nell’ Inter di Cristian Chivu procede a piccoli passi, il discorso cambia completamente per Manuel Akanji. Il difensore svizzero, classe 1995, è stato acquistato nell’ultima ora di mercato e si è imposto senza esitazioni come titolare, prendendo il posto di Benjamin Pavard, ceduto in estate, e relegando in panchina Yann Bisseck. Una transizione immediata, che conferma l’affidabilità e la personalità dell’ex Manchester City. 🔗 Leggi su Internews24.com

