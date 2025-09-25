Aiuti a Gaza via Cipro la Flotilla rifiuta la proposta del governo Ira di Israele | I politici italiani a bordo | Va spezzato il blocco navale

Crosetto: «In acque israeliane non garantiamo sicurezza». Schlein attacca Meloni: divide il Paese. Conte: da Meloni vittimismo cronico, piuttosto attacchi Netanyahu. Inviata seconda nave: è la fregata Alpino. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Aiuti a Gaza via Cipro, la Flotilla rifiuta la proposta del governo. Ira di Israele | I politici italiani a bordo: "Va spezzato il blocco navale"

Meloni sente Netanyahu e l'emiro del Qatar: «Cessate il fuoco a Gaza e accesso agli aiuti umanitari»

Gaza,39 morti in fila al centro aiuti

