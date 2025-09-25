Aiuti a Gaza via Cipro la Flotilla rifiuta la proposta del governo E scoppia l' ira di Israele

La delegazione italiana del Global mouvement to Gaza dice no alla proposta di mediazione pervenuta dal governo italiano. A nome del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, è stato infatti comunicato alle autorità italiane di " non accettare la proposta ricevuta ieri su una possibile deviazione degli aiuti in direzione Cipro, per poi farli arrivare a Gaza con il coinvolgimento del patriarcato latino di Gerusalemme ". I membri della missione umanitaria sottolineano che loro linea rimane "f edele al suo obiettivo originario di rompere l'assedio illegale e consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione assediata di Gaza, vittima di genocidio e pulizia etnica.

Meloni sente Netanyahu e l'emiro del Qatar: «Cessate il fuoco a Gaza e accesso agli aiuti umanitari»

