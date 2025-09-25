La delegazione italiana del Global mouvement to Gaza dice no alla proposta di mediazione pervenuta dal governo italiano. A nome del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, è stato infatti comunicato alle autorità italiane di " non accettare la proposta ricevuta ieri su una possibile deviazione degli aiuti in direzione Cipro, per poi farli arrivare a Gaza con il coinvolgimento del patriarcato latino di Gerusalemme ". I membri della missione umanitaria sottolineano che loro linea rimane "f edele al suo obiettivo originario di rompere l'assedio illegale e consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione assediata di Gaza, vittima di genocidio e pulizia etnica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Aiuti a Gaza, la Flotilla rifiuta l'offerta del governo. La Farnesina: "Chi continua si assume tutti i rischi"