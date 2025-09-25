Aido torna la Giornata del Sì
Settembre sarà un mese cruciale per la promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule in tutta la Lombardia. L'Aido, Associazione italiana per la donazione di organi, organizza la Giornata del Sì 2025 coinvolgendo anche la provincia di Lecco con una serie di eventi, mostre. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
A CANICATTÌ VI ASPETTIAMO DOMENICA MATTINA 28 SETTEMBRE ? Sta per tornare la Giornata Nazionale del Sì, il momento in cui tutta AIDO si unisce per dire, ancora una volta, Sì alla vita. Due giornate di sensibilizzazione, incontro e testimonianza pe - facebook.com Vai su Facebook