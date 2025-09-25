Aica diserta la commissione consiliare Zicari | Continuiamo a lavorare con serietà
Le commissioni consiliari II e VI del Comune di Agrigento hanno stigmatizzato l'assenza di Aica, che non si è presentata nonostante un invito con 13 giorni di anticipo. "Pur davanti a questo strappo istituzionale, i consiglieri continuano a lavorare con impegno e competenza", ha dichiarato la.
In questa notizia si parla di: aica - diserta
In merito ai rapporti economici, da parte del Comune resterebbe da trasferire solo una quota di circa 60 mila euro ad Aica.
