AI spinge l’export | 6 imprese su 10 ci investono
Una fotografia scattata su più di cento imprese esportatrici italiane racconta la crescente attrazione per l’intelligenza artificiale: secondo la rilevazione di Promos Italia, oltre la metà di queste aziende si sta già muovendo in quella direzione. Lo studio rivela entusiasmi, cautele e strumenti concreti destinati ad accelerare la trasformazione digitale oltre i confini nazionali. L’intelligenza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: spinge - export
#Export e #innovazione, Cdp spinge il #NordEst, nel 2024 investiti 4miliardi per 500 #imprese di #Veneto, #FVG e #TrentinoAltoAdige, sostenendo progetti di innovazione, internazionalizzazione, fusioni e acquisizioni, #greeneconomy ed efficientamento ener - X Vai su X
Martedì 16 agli Industri di Grosseto il convegno “Un cuore toscano, una visione internazionale” con Tajani. Opportunità di export per le imprese maremmane #notizie #economia #grosseto #maremma #amiata #MaremmaOggi - facebook.com Vai su Facebook
Imprese: effetti negativi da misure fiscali, deduzione per assunzioni solo a 5,6% (Istat) - Le misure fiscali indicate nel decreto legislativo 216 del 2023, relativo alla riforma dell'Ires e delle altre imposte sui redditi, avrebbero nel complesso effetti di cassa negativi ... Si legge su milanofinanza.it