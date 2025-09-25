Ai Rozzi la mostra del Pulitzer Latif | scatti dal confine messicano
Si chiama ’Mexico border’, confine messicano, dolente rassegna di immagini scattate al confine tra Stati Uniti e Messico, dove incombono centinaia di chilometri del muro costruito per respingere l’afflusso di migranti che dal sud cercano una vita migliore al nord. È una delle mostre, allestita all’Accademia dei Rozzi (ieri l’anteprima), della nuova edizione di Siena Awards che inizia il suo percorso in questi giorni, portando nella nostra terra immagini meravigliose scattate in tutto il mondo. Questo è il caso di Adrees Latif, fotografo di fama planetaria (premio Pulitzer nel 2008), responsabile Reuters per l’Asia, che ha portato i suoi obiettivi in tutte le zone calde della terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: rozzi - mostra
UN PONTE DEI COLORI - Mostra d'arte dal 26 al 28 settembre nel suggestivo Chiostro di San Francesco, durante la Festa del Vino di Chiusi! Oltre 50 artisti ucraini e italiani espongono le loro opere per raccontare, attraverso l’arte, un messaggio univers - facebook.com Vai su Facebook
Razzi, droni e armi laser, ma, soprattutto, un imponente missile balistico in grado di colpire obiettivi negli Stati Uniti. La Cina mostra i muscoli e fa sapere di essere in grado di combattere il tipo di guerra cui ci ha abituato il conflitto in Ucraina - X Vai su X
Ai Rozzi la mostra del Pulitzer Latif: scatti dal confine messicano.
Ai Rozzi la mostra del Pulitzer Latif: scatti dal confine messicano - Si chiama ’Mexico border’, confine messicano, dolente rassegna di immagini scattate al confine tra Stati Uniti e Messico, dove ... Scrive lanazione.it