Ai Rozzi la mostra del Pulitzer Latif | scatti dal confine messicano

Si chiama ’Mexico border’, confine messicano, dolente rassegna di immagini scattate al confine tra Stati Uniti e Messico, dove incombono centinaia di chilometri del muro costruito per respingere l’afflusso di migranti che dal sud cercano una vita migliore al nord. È una delle mostre, allestita all’Accademia dei Rozzi (ieri l’anteprima), della nuova edizione di Siena Awards che inizia il suo percorso in questi giorni, portando nella nostra terra immagini meravigliose scattate in tutto il mondo. Questo è il caso di Adrees Latif, fotografo di fama planetaria (premio Pulitzer nel 2008), responsabile Reuters per l’Asia, che ha portato i suoi obiettivi in tutte le zone calde della terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

