Ai deepfake e fake news | come possiamo difenderci?

L’Ai ha fatto esplodere il rischio di deepfake e fake news: come possiamo difenderci mentre cerchiamo le notizie sui motori di ricerca? Avvertenza: no, i sistemi di Ai detector non sono la soluzione. Ne abbiamo parlato con Enrico Altavilla, SEO Consultant at Mindsoup, tra gli speaker di Advanced Seo Tool organizzato a Milano da Search . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ai, deepfake e fake news: come possiamo difenderci?

In questa notizia si parla di: deepfake - fake

Un avatar digitale e una valanga di deepfake: ecco a voi la propaganda russa che abbraccia l’intelligenza artificiale. È ‘Politica alla rinfusa’, il primo programma TV al mondo generato dall’#AI. Va in onda ogni venerdì su Zvezda, la televisione di Stato controlla - facebook.com Vai su Facebook

Ai, deepfake e fake news: come possiamo difenderci? - L’Ai ha fatto esplodere il rischio di deepfake e fake news: come possiamo difenderci mentre cerchiamo le notizie sui motori di ricerca? Si legge su pianetagenoa1893.net

YouTube toglie il ban per chi condivide fake news, cosa sta succedendo? - YouTube sta per riattivare molti canali accusati di postare fake news sul COVID- libero.it scrive