Ahsoka tano | la geniale proposta di film di ashley eckstein per star wars

Il franchise di Star Wars continua a espandersi attraverso nuove produzioni che approfondiscono le storie dei personaggi più amati. Tra queste, la figura di Ahsoka Tano ha assunto un ruolo centrale, grazie alla sua evoluzione da personaggio animato a protagonista di serie live-action. Recentemente, l'attrice originale che ha dato voce ad Ahsoka in animazione, Liz Declan, ha proposto un'idea innovativa per un nuovo progetto dedicato alla Jedi, suscitando grande interesse tra gli appassionati e i produttori del franchise. ashley eckstein propone un film animato su ahsoka. la visione dell'attrice originale di ahsoka.

