Agrigento capitale della cultura si presenta il Giardino della Pace a Poggiodiana

Agrigentonotizie.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà consegnato domani al Demanio e alle comunità di Caltabellotta e Ribera il Giardino della Pace, che sorgerà al belvedere del castello di Poggiodiana e prenderà il nome di belvedere delle lucertole.L’opera, parte del progetto europeo “Gardens of Peace” avviato nel 2018 con oltre trenta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agrigento - capitale

Capitale italiana della cultura, ad Agrigento il concerto del coro della Cappella pontificia Sistina

Agrigento capitale della cultura, si riscopre un Camilleri inedito con "La lingua di Vigàta"

Il cinema si tiene ben lontano da Agrigento capitale italiana della cultura, il regista Andò: "Girgenti cancellata dal 'mostro' speculativo"

agrigento capitale cultura presentaConcordia, uno spazio di dialogo e di voce. Ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura, il progetto di Esther Regueira - Concordia, ovvero armonia e comprensione, coesione e dialogo, confronto e scambio, in uno spazio in cui sia possibile scambiare conoscenze ed esperienze. Secondo scrivolibero.it

“Akragas/Agrigento. Una capitale, 25 secoli”, si presenta il numero speciale della rivista Kalós - Verrà presentato domani il numero speciale della rivista Kalós dedicato ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Da grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Agrigento Capitale Cultura Presenta