Agrigento capitale della cultura si presenta il Giardino della Pace a Poggiodiana

Sarà consegnato domani al Demanio e alle comunità di Caltabellotta e Ribera il Giardino della Pace, che sorgerà al belvedere del castello di Poggiodiana e prenderà il nome di belvedere delle lucertole.L’opera, parte del progetto europeo “Gardens of Peace” avviato nel 2018 con oltre trenta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: agrigento - capitale

Capitale italiana della cultura, ad Agrigento il concerto del coro della Cappella pontificia Sistina

Agrigento capitale della cultura, si riscopre un Camilleri inedito con "La lingua di Vigàta"

Il cinema si tiene ben lontano da Agrigento capitale italiana della cultura, il regista Andò: "Girgenti cancellata dal 'mostro' speculativo"

AKRAGAS/AGRIGENTO La memoria dei luoghi 10:00 Liceo Classico e Musicale "Empedocle" di Agrigento_via Empedocle ore 14:30 Visita didattica Agrigento UniPa per Agrigento Capitale della Cultura 2025 con il COT - Centro Orientamento e Tutorat - facebook.com Vai su Facebook

È dai rifiuti che sono nati, per Agrigento capitale della cultura, due simboliche opere: si tratta di Pinocchio, profondamente antimilitarista, e tre colonne che rendono omaggio al Tempio della Concordia, realizzate da Edoardo Malagigi. #ANSAViaggi - X Vai su X

Concordia, uno spazio di dialogo e di voce. Ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura, il progetto di Esther Regueira - Concordia, ovvero armonia e comprensione, coesione e dialogo, confronto e scambio, in uno spazio in cui sia possibile scambiare conoscenze ed esperienze. Secondo scrivolibero.it

“Akragas/Agrigento. Una capitale, 25 secoli”, si presenta il numero speciale della rivista Kalós - Verrà presentato domani il numero speciale della rivista Kalós dedicato ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Da grandangoloagrigento.it