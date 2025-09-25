Agricoltura Prandini | Ruolo strategico della Lombardia in Ue
Lo ha detto il presidente di Coldiretti all'evento sulla competitività lombarda al Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles. 🔗 Leggi su Laverita.info
Agricoltura, il ministero che scotta: intorno al dicastero la sfida dietro le quinte tra Lollobrigida, Prandini e il nodo Zaia
Prandini: «Agricoltura risorsa geopolitica: senza cibo non c’è indipendenza»
#Agricoltura, Ettore Prandini (Coldiretti): ricambio generazionale ed eventi catastrofali, serve visione comune in Ue e lungimiranza
Teatro Civico di Vercelli gremito per "Riso: una filiera che nutre il pianeta", il nostro convegno organizzato in occasione di Risò, Festival del Riso. Apprezzatissimi gli interventi del Presidente di Coldiretti Ettore Prandini, del Ministro dell'Agricoltura
DDL Montagna: "riconosciuto ruolo strategico di agricoltori e allevatori" - Coldiretti esprime soddisfazione per l'approvazione definitiva in Senato del disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, un provvedimento che riporta la montagna al centro
Agricoltura familiare: Prandini (Coldiretti), "senza non c'è sicurezza né sovranità alimentare, non c'è pace" - "Senza agricoltori familiari non c'è sicurezza alimentare, non c'è sovranità alimentare, non c'è pace".