Agricole-Bpm altolà del governo | Golden Power anche per loro
"C’è una legge e vale per tutti". Giancarlo Giorgetti lancia un messaggio chiaro al mercato e soprattutto a Crédit Agricole, l’azionista francese che da mesi tiene nel mirino Banco Bpm. Nessuna eccezione, nessun trattamento di favore: l’esercizio del Golden Power – lo scudo normativo che consente al governo di intervenire sulle operazioni che riguardano asset strategici – verrà applicato senza distinzioni, proprio come avvenuto lo scorso anno con Unicredit. Il ministro dell’Economia ha chiarito di non avere obiezioni politiche in merito a un’eventuale fusione tra la divisione italiana di Crédit Agricole e Bpm, ma ha ribadito che le regole sono regole e vanno rispettate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
