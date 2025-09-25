"C’è una legge e vale per tutti". Giancarlo Giorgetti lancia un messaggio chiaro al mercato e soprattutto a Crédit Agricole, l’azionista francese che da mesi tiene nel mirino Banco Bpm. Nessuna eccezione, nessun trattamento di favore: l’esercizio del Golden Power – lo scudo normativo che consente al governo di intervenire sulle operazioni che riguardano asset strategici – verrà applicato senza distinzioni, proprio come avvenuto lo scorso anno con Unicredit. Il ministro dell’Economia ha chiarito di non avere obiezioni politiche in merito a un’eventuale fusione tra la divisione italiana di Crédit Agricole e Bpm, ma ha ribadito che le regole sono regole e vanno rispettate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Agricole-Bpm, altolà del governo: "Golden Power anche per loro"