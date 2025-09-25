Agli inizi della carriera hanno consigliato a Leonardo DiCaprio di cambiare il suo nome troppo etnico in Lenny Wiliams | ecco come è andata

Immaginate un mondo in cui uno dei più grandi attori di Hollywood si chiamasse Lenny Williams invece di Leonardo DiCaprio. Sembra assurdo, vero? Eppure questa storia sarebbe potuta diventare realtà se non fosse stato per l’intervento deciso di suo padre George. Ne ha parlato lui stesso durante la sua recente apparizione, insieme al co-protagonista del nuovo film, Una battaglia dopo l’altra, Benicio del Toro, nel podcast New Heights, condotto dai fratelli Travis e Jason Kelce (due stelle del football americano, il primo è il fidanzato di Taylor Swift ). Il divo 50enne, di solito molto schivo e parco di racconti che riguardano la sua vita privata, ha rivelato un episodio che ha segnato i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Agli inizi della carriera hanno consigliato a Leonardo DiCaprio di cambiare il suo nome, "troppo etnico", in Lenny Wiliams: ecco come è andata

In questa notizia si parla di: agli - inizi

Hideo Kojima apprezza I Fantastici Quattro: un viaggio nostalgico agli inizi

Federica Sciarelli, l’ossessione su Garlasco: «Non è sano pensare dalla mattina alla sera agli omicidi». Gli inizi e il padre: «Vuoi fare la giullare»

Incidente agli inizi di agosto, morto centauro 57ennne

Yago era arrivato al canile di Aosta agli inizi del 2016, un giovane e affascinante cane lupo cecoslovacco di appena 11 mesi. Era stato castrato e si era mostrato fin da subito affettuoso con i volontari, un compagno dolce e affidabile che si trovava a suo agio a - facebook.com Vai su Facebook

Etro: «Agli inizi diceva "controllo tutto, per evitare sorprese". Fu un innovatore» - X Vai su X

Zero Assoluto, chi sono e che fine hanno fatto?/ Successo e declino: “Eravamo stufi di fare le stesse cose” - Se lo domandando molti fan che hanno amato la coppia di cantanti più in voga agli inizi del ... Come scrive ilsussidiario.net

Gli inizi di carriera di Kobe Bryant. Warner acquista i diritti per il film - Warner Bros ha acquistato i diritti della sceneggiatura del film che si concentrerà sugli inizi della carriera della leggenda del... Da quotidiano.net