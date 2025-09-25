Aggressione omofoba le reazioni Trande attacca | È violenza politica Sindaci con la coccarda arcobaleno
"Lgbt? Stanno bene, ma negli inceneritori". E ancora: "Parassiti, occorre una buona dose di botte". Tra i numerosissimi messaggi di solidarietà nei confronti delle giovani aggredite sabato scorso, nell’ambito della festa del Lambrusco di Sorbara, sui social spuntano però anche decine di post intrisi di odio; alcuni istigano innegabilmente alla violenza. Proprio per condannare con fermezza l’accaduto sabato, in occasione dell’inaugurazione dello sportello antiviolenza alla Casa della Legalità di Sorbara, i sindaci, le sindache, le assessore e gli assessori presenti indosseranno una coccarda arcobaleno, realizzata dagli ospiti della casa protetta di Ravarino, per esprimere "sostegno alle ragazze aggredite e riaffermare il diritto alla visibilità e all’identità di ciascuno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
