Aggredito e accoltellato in strada | finisce in ospedale

Prima i fendenti, poi la corsa in ospedale. Un uomo di 39 anni è stato accoltellato in via San Bernardo a Bollate (hinterland nord di Milano) nella notte tra mercoledì e giovedì 25 settembre.Il 39enne è stato accompagnato in ospedale. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it