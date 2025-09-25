Aggredito e accoltellato in strada | finisce in ospedale
Prima i fendenti, poi la corsa in ospedale. Un uomo di 39 anni è stato accoltellato in via San Bernardo a Bollate (hinterland nord di Milano) nella notte tra mercoledì e giovedì 25 settembre.Il 39enne è stato accompagnato in ospedale. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: aggredito - accoltellato
