Aggredita troupe di Porta a Porta durante un servizio su una baby gang | la solidarietà di La Russa e della Rai
La giornalista Chiara Giannini, della redazione di Porta a Porta, è stata aggredita, insieme alla troupe, a Padova, nei pressi della stazione ferroviaria, mentre stava realizzando un servizio su alcune baby gang presenti nella città veneta. L’aggressione. Mentre Giannini si aggirava tra le attività commerciali della zona per recuperare testimonianze, tra le ore 21.30 e le 22.30, del 24 settembre, è stata respinta da alcuni soggetti all’interno del “Kebab Star” di piazzale stazione. Poco dopo, mentre si allontanava insieme al suo operatore video, è stata colpita – secondo quanto ha raccontato la giornalista Rai – prima da una pietra, e poi da una bottiglia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
