Aggrediscono un uomo alla stazione e gli strappano la collana d'oro arrestati due 25enni | il video della rapina

Sabato scorso la Polizia ha arrestato due 25enni che il 25 giugno hanno rapinato un uomo alla stazione di Milano Certosa. Come si vede nei video diffusi dagli agenti, i due hanno aggredito la vittima mentre si trovava sulle scale del sottopassaggio che porta ai binari: l'hanno colpita con calci e pugni, facendola cadere a terra, e le hanno poi strappato la collana d'oro dal collo. 🔗 Leggi su Fanpage.it