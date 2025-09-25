AG4IN il film più visto della giornata | 15mila spettatori per un incasso di 172mila euro
AG4IN film più visto della giornata: 15mila spettatori per un incasso di 172mila euro Comincia bene AG4IN il film sul quarto scudetto del Napoli. Prima giornata al botteghino e pronti via: 171.974 euro di incasso, frutto della presenza di 15.429 spettatori. Ieri De Laurentiis aveva quasi sfidato i simpatizzanti del Napoli a dimostrare il proprio attaccamento con una frase che ha ricordato il De Laurentiis dei vecchi tempi, quello meno conciliante con la narrazione mielosa che abbraccia e soffoca Napoli. «Alle 20 ci sarà l’anteprima del film, lo faremo uscire in tutta Italia. Vediamo se i nove milioni e mezzo su Instagram sono davvero tifosi o solo simpatizzanti che magari cavalcano la ruota del carro vincente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
AG4IN, De Laurentiis sul film del quarto scudetto: "Non è facile un racconto di qualcosa in corso. Ci auguriamo che la festa continui" - Il presidente del Napoli ha parlato dal palco del Cinema Metropolitan per l'anteprima del film che ripercorre la cavalcata trionfale degli uomini di Conte nella passata stagione: "Stiamo già lavorando ... Si legge su napolitoday.it