AG4IN il film più visto della giornata | 15mila spettatori per un incasso di 172mila euro

AG4IN film più visto della giornata: 15mila spettatori per un incasso di 172mila euro Comincia bene AG4IN il film sul quarto scudetto del Napoli. Prima giornata al botteghino e pronti via: 171.974 euro di incasso, frutto della presenza di 15.429 spettatori. Ieri De Laurentiis aveva quasi sfidato i simpatizzanti del Napoli a dimostrare il proprio attaccamento con una frase che ha ricordato il De Laurentiis dei vecchi tempi, quello meno conciliante con la narrazione mielosa che abbraccia e soffoca Napoli. «Alle 20 ci sarà l’anteprima del film, lo faremo uscire in tutta Italia. Vediamo se i nove milioni e mezzo su Instagram sono davvero tifosi o solo simpatizzanti che magari cavalcano la ruota del carro vincente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

