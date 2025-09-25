AG4IN | film o serie?

Gbt-magazine.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo film scudetto, squadra, staff e dirigenza al: che entusiasmo!. Al Cinema Metropolitan è in corso la proiezione di “Ag4in”, Metropolitan la prima del nuovo film scudetto del Napoli con tutta la squadra (tranne l’infortunato Lukaku), staff e dirigenza presenti. All’evento vede la partecipazione di tantissimi ospiti illustri, ma il momento di massima esaltazione è arrivato con l’ingresso di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, entrambi accompagnati dalle rispettive mogli, insieme ai calciatori del Napoli. L’arrivo dei protagonisti è stato accolto da un caloroso entusiasmo, con un bagno di folla che ha manifestato tutto l’affetto e la passione dei tifosi azzurri, desiderosi di poter vedere da vicino i propri idoli e condividere con loro un’occasione speciale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

ag4in film o serie

© Gbt-magazine.com - AG4IN: film o serie?

In questa notizia si parla di: ag4in - film

"AG4IN", quando arriverà al cinema il film sul quarto scudetto del Napoli

“Ag4in – Il film del quarto scudetto del Napoli”

“AG4IN”: quali cinema trasmetteranno il film sul quarto scudetto del Napoli

ag4in film serieAg4in, il film. Dove vederlo e quando esce. Elenco cinema - Da fine settembre 2025 il film Ag4in arriva nei cinema: storia del quarto scudetto e sale campane dove vederlo. napolike.it scrive

ag4in film serieAG4IN - Il film del quarto scudetto del Napoli - AG4IN Il film del quarto scudetto del Napoli, scheda del film di Giuseppe Marco Albano, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film al Cinema, in TV e in ... Come scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Ag4in Film Serie