Nuovo film scudetto, squadra, staff e dirigenza al: che entusiasmo!. Al Cinema Metropolitan è in corso la proiezione di “Ag4in”, Metropolitan la prima del nuovo film scudetto del Napoli con tutta la squadra (tranne l’infortunato Lukaku), staff e dirigenza presenti. All’evento vede la partecipazione di tantissimi ospiti illustri, ma il momento di massima esaltazione è arrivato con l’ingresso di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, entrambi accompagnati dalle rispettive mogli, insieme ai calciatori del Napoli. L’arrivo dei protagonisti è stato accolto da un caloroso entusiasmo, con un bagno di folla che ha manifestato tutto l’affetto e la passione dei tifosi azzurri, desiderosi di poter vedere da vicino i propri idoli e condividere con loro un’occasione speciale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - AG4IN: film o serie?