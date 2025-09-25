AG4IN | film o serie?
Nuovo film scudetto, squadra, staff e dirigenza al: che entusiasmo!. Al Cinema Metropolitan è in corso la proiezione di “Ag4in”, Metropolitan la prima del nuovo film scudetto del Napoli con tutta la squadra (tranne l’infortunato Lukaku), staff e dirigenza presenti. All’evento vede la partecipazione di tantissimi ospiti illustri, ma il momento di massima esaltazione è arrivato con l’ingresso di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, entrambi accompagnati dalle rispettive mogli, insieme ai calciatori del Napoli. L’arrivo dei protagonisti è stato accolto da un caloroso entusiasmo, con un bagno di folla che ha manifestato tutto l’affetto e la passione dei tifosi azzurri, desiderosi di poter vedere da vicino i propri idoli e condividere con loro un’occasione speciale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: ag4in - film
"AG4IN", quando arriverà al cinema il film sul quarto scudetto del Napoli
“Ag4in – Il film del quarto scudetto del Napoli”
“AG4IN”: quali cinema trasmetteranno il film sul quarto scudetto del Napoli
VIDEO SSCN - Napoli, ecco gli azzurri al Metropolitan per il film “AG4IN” - facebook.com Vai su Facebook
Il #Napoli alla prima del film Scudetto #Ag4in: delirio al cinema per #Conte, #Anguissa e #McTominay, #DeBruyne e #Hojlund che vanno via insieme. Via insieme anche #DeLaurentiis con il mister @zullotwit - X Vai su X
Ag4in, il film. Dove vederlo e quando esce. Elenco cinema - Da fine settembre 2025 il film Ag4in arriva nei cinema: storia del quarto scudetto e sale campane dove vederlo. napolike.it scrive
AG4IN - Il film del quarto scudetto del Napoli - AG4IN Il film del quarto scudetto del Napoli, scheda del film di Giuseppe Marco Albano, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film al Cinema, in TV e in ... Come scrive comingsoon.it