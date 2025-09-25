Africa ecco come il focus Onu incrocia il Piano Mattei Parla Menia

Come la sicurezza nel continente africano può essere garantita da un concerto di forze e strategie? Impedire altre tensioni, come ad esempio in Sudan, e quindi investire per una stagione di pace, è possibile grazie a strumenti di soft power come il Piano Mattei? E ancora, in che modo l’Europa deve ricalibrare positivamente la propria visione dell’Africa evitando che altri super players possano prendere il sopravvento, come accaduto con Cina e brigata Wagner? Di questo e di altro hanno discusso con Martha Ama Akyaa Pobee, vicesegretario generale dell’Onu con delega proprio all’Africa e alle politiche per il mantenimento della pace, i componenti della delegazione parlamentare italiana, guidata dal vicepresidente della commissione esteridifesa del Senato Roberto Menia, in questi giorni a New York per presenziare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Formiche.net

