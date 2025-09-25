La 10° Conferenza Annuale di Sites (Società italiana per l’economia dello sviluppo), tenutasi a Villa Mondragone con il patrocinio della Fondazione Tor Vergata e della Banca mondiale, nelle giornate del 15 e 16 settembre, non è stata solo una conferenza accademica. Essa si è posta l’ambizione di ospitare una riflessione di attualità sulle sfide strutturali e le opportunità che l’Africa, la regione mediterranea e l’Europa devono affrontare. Economisti, politici e istituzioni internazionali si sono confrontati con argomenti quali la crescita, il debito, il cambiamento e la geopolitica, evidenziando quanto i destini delle due sponde della regione del Mediterraneo siano venuti ad essere intrecciati. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Africa e Mediterraneo: tra Piano Mattei, debito e transizioni il futuro è adesso. L’analisi di Scandizzo