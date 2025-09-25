Afragola catturati pochi minuti dopo rapina in farmacia | in manette 35enne e 46enne
Due malviventi del posto, un 35enne e un 46enne, già conosciuti dalle forze dell’ordine e con precedenti specifici, sono stati arrestati dalla polizia di Afragola pochi minuti dopo una rapina ai danni di una farmacia. L’operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato. Afragola, catturati pochi minuti dopo rapina in farmacia: in manette 35enne e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Afragola, arrestati pochi minuti dopo la rapina in farmacia: due in manette, bottino recuperato - Blitz degli agenti del commissariato di Afragola, diretto dal vicequestore Manuela Marafioti, da pochi giorni nuovo ... Riporta msn.com