Affari Tuoi Davide Shaggy insultato prima della sigla | Buffone
Davide, soprannominato Shaggy per la somiglianza con il personaggio di Scooby Doo, è un progettista termotermico di Pont Saint Martin, Valle d’Aosta, con una passione per la musica e la chitarra. Durante la puntata di Affari Tuoi del 24 settembre, condotta da Stefano De Martino, ha partecipato insieme alla fidanzata Erica, tornando a casa con 52.000 euro, ma nel loro pacco c’erano 300.000 euro.La partita di Davide è iniziata bene: nei primi sei tiri ha eliminato importi bassi (da 0 a 50.000 euro). Ha poi scelto di cambiare il suo pacco numero 7 con il numero 9, motivando la decisione con un’attrazione per quel numero; il pacco scartato conteneva 75. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
