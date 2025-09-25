Affari tuoi caos per Pasqualone | Ma non si vergognano?

E ad Affari tuoi venne la sera di Pasquale, il pacchista del Molise meglio noto a tutto il pubblico del quiz show dell' access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino come " Pasqualone ". E sono come prevedibile grandi emozioni, in studio e a casa. Il concorrente, da Campobasso, è uno dei più folcloristici e vivaci di questa puntata: simpatico, auto-ironico, sempre pronto a infiammare la trasmissione e regalare una parola buona ai compagni di pacco, è accompagnato dalla moglie Maria Rosaria. "Ci siamo conosciuti quando è venuto a fare una riparazione all'ascensore del mio palazzo", spiega la signora. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

