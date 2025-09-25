AEW | Willow Nightingale prende il controllo e lascia Stokely Hathaway senza parole

Nell’episodio di AEW Dynamite del 24 settembre, la situazione è salita ulteriormente di tono quando Willow Nightingale è entrata in scena, lasciando Stokely Hathaway senza parole al centro del ring. Nel corso della puntata, Tony Schiavone ha introdotto gli FTR e Stokely Hathaway. Dax Harwood ha subito avuto un acceso scambio di battute con il pubblico, mentre Cash Wheeler ha provato a riportare l’attenzione offrendo quella che ha definito una spiegazione sincera per le loro azioni controverse ad All Out. Wheeler ha criticato Copeland, accusandolo di aver avuto bisogno di sua moglie e dei suoi amici per vincere il match, cercando così di scaricare la colpa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

