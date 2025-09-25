AEW | Tony Khan annuncia il lancio dei titoli tag team femminili

Il presidente della AEW, Tony Khan, ha ufficialmente annunciato e svelato i nuovi Titoli Mondiali di Coppia Femminili della compagnia durante l’episodio di “AEW Dynamite” trasmesso mercoledì da Pittsburgh, Pennsylvania. L’importante annuncio era stato anticipato durante tutto l’evento All Out di sabato e nella conferenza stampa post-show. Durante Dynamite, Khan è apparso dal vivo nel backstage per rivolgersi al pubblico. Le parole di Tony Khan sulla divisione femminile. “Abbiamo alcune delle migliori wrestler al mondo”, ha dichiarato Khan. “Credo che la AEW sia davvero il luogo dove lottano i migliori e sono molto orgoglioso di quanto sia stata forte la divisione femminile AEW nel 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

