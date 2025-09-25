AEW | La nuova campionessa Kris Statlander risponde alle avances dei Death Riders

Prima difesa titolata nel main event di Dynamite. Kris Statlander ha difeso con successo il suo Titolo Mondiale Femminile AEW contro Mina Shirakawa nel main event del 24 settembre di “AEW Dynamite”, a soli quattro giorni dalla sua storica vittoria ad All Out. La Statlander aveva conquistato la sua prima cintura mondiale sconfiggendo “Timeless” Toni Storm il 20 settembre, scatenando la voglia di vendetta della Shirakawa, grande amica della Storm e attuale Campionessa Televisiva Femminile Interim ROH. Il match titolato tra Statlander e Shirakawa. L’incontro è partito con entrambe le atlete determinate a prendere il controllo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

