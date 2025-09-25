AEW | La nuova campionessa Kris Statlander risponde alle avances dei Death Riders
Prima difesa titolata nel main event di Dynamite. Kris Statlander ha difeso con successo il suo Titolo Mondiale Femminile AEW contro Mina Shirakawa nel main event del 24 settembre di “AEW Dynamite”, a soli quattro giorni dalla sua storica vittoria ad All Out. La Statlander aveva conquistato la sua prima cintura mondiale sconfiggendo “Timeless” Toni Storm il 20 settembre, scatenando la voglia di vendetta della Shirakawa, grande amica della Storm e attuale Campionessa Televisiva Femminile Interim ROH. Il match titolato tra Statlander e Shirakawa. L’incontro è partito con entrambe le atlete determinate a prendere il controllo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: nuova - campionessa
WRESTLEPALOOZA: Stephanie Vaquer è la nuova campionessa mondiale femminile
WWE: Naomi incassa la valigetta su Rhea e Iyo e diventa la nuova campionessa ad Evolution
Naomi è la nuova campionessa di Raw: “Porterò puro caos e distruzione ogni lunedì”
L'olandese Megan #Arens è la nuova campionessa a crono junior, argento per la Spagna, bronzo per la Norvegia. #Kigali2025 https://tuttobiciweb.it/article/1758624370… - X Vai su X
Erica Magnaldi è la nuova campionessa europea gravel. Nella gara continentale di Avezzano, la borgarina della Uae Team Adq vince in maglia azzurra imponendosi allo sprint sulla britannica ... - facebook.com Vai su Facebook
AEW ALL OUT: Kris Statlander batte a sorpresa Toni Storm ed è la nuova campionessa; AEW ALL OUT | Kris Statlander batte a sorpresa Toni Storm ed è la nuova campionessa; AEW All Out 2025 – Review.
AEW ALL OUT: Kris Statlander batte a sorpresa Toni Storm ed è la nuova campionessa - Kris Statlander è la nuova AEW Women's World Champion dopo una vittoria a sorpresa su Toni Storm nel fatal four- Secondo zonawrestling.net
AEW All Out 2025 – Preview - Questo sabato 20 settembre la AEW presenta il suo settimo All Out dalla Scotiabank Arena di Toronto, Canada. Si legge su zonawrestling.net