AEW | Dopo sei mesi riecco Orange Cassidy partner misterioso in un trios match

Zonawrestling.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Orange Cassidy questa notte ha fatto il suo ritorno a distanza di sei mesi dall’ultimo match combattuto nel marzo scorso. Per lui un’assenza dovuta ad un serio infortunio alla spalla che ha fatto finire sotto i ferri OC con la successiva riabilitazione per tornare in forma. Un ritorno per certi versi “spoilerato” da Mark Briscoe dopo la vittoria su MJF ad All Out, anche stanotte qualcuno è rimasto stupito dal rientro del Freshly Squeezed, come sempre accolto benissimo dai fan della AEW. Ingresso scenico. Nel corso di Dynamite era previsto un 3vs3 tra Konosuke Takeshita, Kazuchika Okada e Hechicero contro Hologram, Mark Briscoe e un partner a sorpresa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

