AEW | Dopo la sconfitta con Mark Briscoe MJF annuncia | Quando tornerò sarò inarrestabile
I fan della AEW che speravano in un rapido ritorno di MJF dovranno aspettare ancora. Durante l’episodio di AEW Dynamite del 24 settembre 2025, è andato in onda un promo registrato dopo il match, in cui l’ex campione mondiale ha offerto uno sguardo crudo e intenso sul suo attuale stato mentale ed è chiaro che non è pronto a tornare. Il segmento è stato girato dopo la sua brutale sconfitta contro Mark Briscoe a AEW All Out, un match che ha lasciato MJF distrutto sia fisicamente che emotivamente. Se sua moglie Alicia Atout aveva scherzato dicendo che la loro luna di miele era stata rimandata perché “forse lui è morto”, MJF ha fornito un aggiornamento molto più serio con le sue stesse parole: “Non posso tornare finché, guardandomi allo specchio, non vedrò più un impostore ma un uomo che è stato al vertice di questa professione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
