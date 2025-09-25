Il futuro di Adam Copeland alla AEW è ufficialmente incerto. Durante l’episodio di AEW Dynamite del 24 settembre 2025 è andato in onda un segmento registrato nel backstage con protagonisti Copeland e Christian Cage. La clip sembrava girata subito dopo il loro emozionante match di coppia contro gli FTR ad AEW All Out, a Toronto. Quella sfida era stata un momento di reunion importantissimo per il leggendario duo, ma ciò che è accaduto dopo ha cambiato completamente il tono della storia. Adam Copeland: “Non so se ritornerò”. Nel segmento, Copeland ha parlato apertamente del peso che tutto questo ha avuto su di lui e soprattutto sulla sua famiglia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Dopo il brutale attacco ad All Out, Copeland annuncia una pausa