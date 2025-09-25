AEW | Dopo il brutale attacco ad All Out Copeland annuncia una pausa

Zonawrestling.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Adam Copeland alla AEW è ufficialmente incerto. Durante l’episodio di AEW Dynamite del 24 settembre 2025 è andato in onda un segmento registrato nel backstage con protagonisti Copeland e Christian Cage. La clip sembrava girata subito dopo il loro emozionante match di coppia contro gli FTR ad AEW All Out, a Toronto. Quella sfida era stata un momento di reunion importantissimo per il leggendario duo, ma ciò che è accaduto dopo ha cambiato completamente il tono della storia. Adam Copeland: “Non so se ritornerò”. Nel segmento, Copeland ha parlato apertamente del peso che tutto questo ha avuto su di lui e soprattutto sulla sua famiglia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

aew dopo il brutale attacco ad all out copeland annuncia una pausa

© Zonawrestling.net - AEW: Dopo il brutale attacco ad All Out, Copeland annuncia una pausa

In questa notizia si parla di: dopo - brutale

“Non riconosceva la madre”. Brutale aggressione dopo la discoteca, ragazzo colpito più volte con una pietra alla testa

Omicidio a Villa Gordiani a Roma, 64enne morto dopo un brutale pestaggio: aperta indagine, le ipotesi

MrBeast offre aiuto a Syko Stu dopo il brutale pestaggio di Raja Jackson

aew dopo brutale attaccoAEW: Daniel Garcia, a sorpresa, si unisce ai Death Riders dopo un brutale attacco su Darby Allin - Una puntata di Dynamite, quella di stanotte, che si è chiusa con il botto e con un colpo di scena totalmente inaspettato. Riporta zonawrestling.net

Cerca Video su questo argomento: Aew Dopo Brutale Attacco