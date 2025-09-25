AEW | Darby Allin resuscita e sfida Moxley ad un I Quit match
C’eravamo lasciati sabato notte con il ritorno di PAC, sempre al fianco di Jon Moxley, determinante per la sconfitta di Darby Allin ad All Out. Un Darby chiuso in un sacco nero e messo in una bara sancendo così la fine del Coffin match e l’ennesima sua sconfitta contro Jon Moxley, mai battuto in ben cinque occasioni. Per altri lottatori sarebbe finita lì in cerca di tempi migliori, ma da uno che ha scalato il monte Everest e rischiato innumerevoli volte la vita non ci si può aspettare una resa alla prima sconfittadifficoltà e così questa notte a Dynamite l’ex TNT Champion è tornato alla carica. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: darby - allin
Wrestling AEW, Darby Allin lanciato giù dalle scale
Wrestling AEW, Darby Allin difende il titolo TNT