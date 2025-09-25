Aereo viene colpito da un drone durante il volo | a bordo molti passeggeri
– Era un giorno di routine nei cieli, un volo di linea come tanti, con 28 persone tra passeggeri ed equipaggio che si fidavano del metallo lucido e della perizia dei piloti. L’aereo, un Antonov An-26, era in rotta, coprendo la distanza tra due località remote. Inavvertitamente, a migliaia di metri di quota, l’enorme macchina alata entrò in collisione con qualcosa. L’equipaggio non si accorse di nulla: nessun sussulto anomalo, nessun allarme, nessuna variazione nelle prestazioni. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: aereo - viene
