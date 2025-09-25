Aereo si schianta e prende fuoco | muore Kongjian Yu l’architetto che insegnava alle città come bere la pioggia

Una fine tanto tragica quanto, nella sua drammaticità, simbolica. Kongjian Yu, l’architetto e urbanista di fama mondiale che ha dedicato la sua vita a insegnare alle città come convivere con l’acqua, è morto in un incidente aereo nel cuore del Pantanal, la più grande zona umida tropicale del pianeta. Il piccolo velivolo su cui viaggiava insieme a un team di documentaristi è precipitato e ha preso fuoco nella tarda serata di martedì, mentre tentava un atterraggio in una fattoria a 140 chilometri da Campo Grande, capitale dello stato del Mato Grosso do Sul. Nell’incidente hanno perso la vita quattro persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

