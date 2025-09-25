Aereo militare russo intercettato vicino all' Alaska | decollano gli F-16 di Stati Uniti e Canada

Ilmessaggero.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno inviato quattro F-16 insieme a un velivolo da sorveglianza e a quattro per monitorare eventuali bombardieri e caccia russi, dopo che un aereo militare proveniente da Mosca. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

